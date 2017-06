Staking: ‘De leerkracht staat op knappen’

ULFT - Terwijl veel schoolbesturen nog overleggen of ze hun deuren uit protest een uur later open doen op dinsdag 27 juni, is basisschool De Woelwaters in Ulft daar al uit. De school begint die dag om half tien en meester Marcel Roelofs (52) gaat ’s middags naar Den Haag om de school te vertegenwoordigen tijdens de manifestatie.

,,Het is nu of nooit, dat gevoel heb ik. Er is veel steun uit de samenleving voor onze boodschap”, zegt Roelofs, die zich heeft aangesloten bij de beweging PO in Actie. Doel van de beweging is een hoger salaris voor leerkrachten op de lagere school. Hun salaris staat in de meeste gevallen na vijftien jaar stil op 3.500 euro bruto per maand.

De protesterende leraren vinden het onbegrijpelijk dat een docent in het voortgezet onderwijs tot 500 euro per maand meer verdient dan een juf of meester, hoewel ze op het zelfde opleidingsniveau werken en zelfs dezelfde bevoegdheden hebben. ,,Niemand kan me uitleggen waarom dat zo is.”

Elastiekje

Quote Ook hier zijn grote klassen normaal. We hebben zelfs een groep van 33 leerlingen Marcel Roelofs De boze onderwijzers willen verder kleinere klassen. Roelofs merkt op dat dat ook in Ulft nodig is. ,,Ook hier zijn grote klassen normaal. We hebben zelfs een groep van 33 leerlingen en alle ondersteuning is wegbezuinigd. De leerkracht is een elastiekje geworden dat op knappen staat.”

Er moet een oplossing komen voor de overbelaste leerkrachten en daarvan zullen ook leerlingen profiteren, zegt Roelofs. Alleen al doordat er meer juffen en meesters komen als het beroep beter wordt betaald. ,,De studenten die hier op stage komen, kiezen allemaal uit passie voor dit vak. Ze merken dat het hard werken is en zien dan dat vrienden met een vergelijkbare opleiding meer verdienen. Veel studenten gaan daarom doorstuderen of stromen door naar het voortgezet onderwijs.” Dat is bijzonder onhandig, omdat er al een lerarentekort is.

Vertrouwen

Over twee weken gaat Roelofs naar Den Haag om politici te laten weten dat de juffen en meesters in Nederland er genoeg van hebben om zich voor een vrij laag salaris een slag in de rondte te werken. Daar wordt rond 16.00 UUR een petitie aangeboden aan premier Mark Rutte. Staatssecretaris Sander Dekker van onderwijs wordt overgeslagen. ,,We hebben geen vertrouwen meer in hem."



Het extra uur in de ochtend is voor de leerkrachten niet bedoeld als een uitslaapuurtje. Ze komen gewoon naar school. Sommige scholen hebben ludieke acties aangekondigd, anderen gebruiken het voor overleg. Hoe de zestien meesters en juffen van De Woelwaters het uur gaan invullen, wordt nog besproken.