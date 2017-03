Statushouders en streekbewoners onder één dak in wooncomplex Hummelo

CDA zit VVD in Berkelland op de hielen

16 maart BERKELLAND - Het CDA heeft in Berkelland een grote sprong gemaakt en is bijna even groot geworden als de VVD. De christen-democraten behaalden gisteren 20,5 procent van de stemmen tegen 22,5 procent voor de liberalen. Reden voor de toenadering is het verlies van de VVD en de grote winst die het CDA toekwam.