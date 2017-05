Stoere stier verjaagt inbreker in Baak

Felle brand legt caravan in de as in Aalten

9:55 AALTEN - Op camping Goorzicht in Aalten is in de nacht van maandag op dinsdag een stacaravan in vlammen opgegaan. De brand werd kort na middernacht ontdekt door campinggasten. Volgens de brandweer was er niemand in de caravan aanwezig toen deze in brand vloog.