Stuiteren en klimmen? Kinderen kunnen het niet meer

,,Kinderen bewegen steeds minder, ze spelen minder buiten'', zegt manager Madelon Nolsen van Sportservice Doetinchem, opdrachtgever voor het onderzoek. ,,Ze zijn meer met de computer en de tablet bezig'', zegt buurtsportcoach Suzanne ter Horst, één van de onderzoekers.



Femke van Brussel is adviseur bij het Kenniscentrum Sport in Ede, het vroegere Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Zij is niet verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek. ,,Het is al langer bekend dat kinderen motorisch minder vaardig worden.’’