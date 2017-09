Supporter De Graafschap bestraft voor 'walgelijke actie' tijdens wedstrijd

'Kan echt niet'

De Graafschap wil ook onderzoeken hoe de beelden op internet terecht zijn gekomen. Want ook daar is de voetbalclub niet blij mee. Niet alleen de supporter is herkenbaar in beeld, maar ook de suppoost. ,,We hebben deze week uitgebreid contact gehad met de suppoost. Zij is het grootste slachtoffer. Verder doen we daar geen mededelingen over. We vertellen ook niet of ze aangifte heeft gedaan. Dat is niet aan ons. We willen haar beschermen.’’