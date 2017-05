'Terror-buizerd' die hardloper verwondde is een durfal

Buizerds zijn, volgens Boerboom, in Nederland de enige roofvogels die de aanval inzetten als hun nest wordt bedreigd. ,,Andere vogels zoals torenvalken of sperwers zijn te klein. Die halen het niet in hun hoofd mensen aan te vallen. Wel was er een paar jaar terug een terror-oehoe (die in en rond Purmerend mensen aanviel, red.) maar die bleek ontsnapt uit gevangenschap. Buizerds gaan er normaal ook vandoor. Maar soms zit er een tussen.’’



Dat een terror-buizerd bij de Hulleweg op dit moment de aanval inzet, is niet raar. ,,We zitten midden in het broedseizoen’’, volgens Boerboom. ,,Dat begint begin maart als de vogels baltsen en het nest wordt bewoond. De eileg is meestal in april. Vervolgens blijven de jongen tot juni of juli op het nest. Als de jonge vogels uitvliegen hoeft niemand nog bang te zijn voor agressie.’’