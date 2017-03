Twee verdachten opgepakt voor reeks overvallen op oudijzerhandelaren

Verwarde mensen beter in beeld

19 maart DOETINCHEM Voorkomen dat verwarde mensen terugkerend voor overlast zorgen en daarmee de politie te veel belasten. En het verbeteren van de hulpverlening aan deze complexe doelgroep. Dat is een belangrijk doel van drie proefprojecten in de zeven gemeenten van de Regio Achterhoek en in de gemeente Montferland.