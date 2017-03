Uitstel mestkalverenstal aan de Gasteveldsdijk

Twee kampen

De gemeente Oost Gelre is met huiswerk naar huis gestuurd, want de wijziging van het bouwblok is geschorst door Raad van State en daardoor is de bouwvergunning nog niet definitief. Dat betekent vooralsnog uitstel van de stal die de buurt aan de Gasteveldsdijk in Lievelde in twee kampen heeft verdeeld.