Varkens in Nood komt op voor Wehls bedrijf dat 'wordt weggepest'

De gemeente Doetinchem denkt dat de kwestie eenvoudig te regelen is. ,,Mevrouw Saaman moet de varkenshutjes gewoon vijftien meter opschuiven, dan is de zaak opgelost’’, zegt woordvoerder Arian Kuil van Doetinchem. ,,Op de plek waar ze nu staan, maken ze een nieuwbouwplan voor een zorgwoning op het naastgelegen perceel onmogelijk.’’



Saaman spant een kort geding aan tegen de aanzegging om de stalletjes weg te halen of te verplaatsen. ,,Het is een principekwestie. Die hutjes staan er al vijftien jaar. Nu is er een plan voor een zorgwoning en moet ík opschuiven. Dat is de omgekeerde wereld.’’