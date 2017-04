Varkens in Nood opent aanval op slachterij Vion om onvolledige video

Toeristische ondernemers Montferland slaan alarm

8:59 ZEDDAM De recente sluiting van twee hotels in Zeddam en de mogelijke komst van Van der Valk aan de zuidkant van Doetinchem baart toeristische ondernemers in Montferland grote zorgen. In een noodkreet richten ze zich tot de gemeente en roepen ze op tot samenwerking om Montferland écht op de kaart te zetten.