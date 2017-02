Varkenskrullen waarschuwen vogels voor stroomdraden boven Achterhoek

Stroomoverschot In een tijd waarin steeds meer groene stroom wordt geproduceerd, zijn er ook vaker stroompieken. Als het in Duitsland, met zijn vele windmolens, hard waait, ontstaat daar een stroomoverschot. De overtollige en goedkope elektriciteit kan dan naar Nederland worden geëxporteerd. Om de uitwisseling gemakkelijker te maken, wordt de nieuwe hoogspanningsleiding gebouwd.

Pylonen

Het merendeel van de nieuwe masten is inmiddels gebouwd. Iedere mast bestaat uit twee naast elkaar staande pylonen van 55 tot 75 meter hoog. Op dit moment worden de stroomkabels aan de masten bevestigd. Dit gebeurt per vak. Een vak is een deel van het tracé tussen twee bochten in. In de kabels die al tussen de masten hangen, worden komende week zogeheten varkenskrullen gehangen. Dit zijn kunststof krullen die aan de kabels worden bevestigd en de zichtbaarheid voor vogels vergroten. Daardoor is de kans kleiner dat vogels zich te pletter vliegen tegen de draden.