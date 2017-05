Politiebond: veel meer politie op straat na wurgpoging op agent in Zutphen

De NPB pleit voor het gebruik van bodycams en meer capaciteit. Twee agenten is simpelweg te weinig. ,,Wij praten over dubbele of zelfs driedubbele bezetting. Dan ga je naar vier of zes agenten die met de rug tegen elkaar staan’’, legt bestuurslid Albert Springer uit. ,,De vraag is of wij dat als samenleving willen. Zoveel politie in het straatbeeld brengt de geweldsspiraal niet naar beneden, maar soms kan je niet anders.’’



Een bodycam heeft volgens de bond een afschrikwekkend effect. Zwolse agenten die het uitgaansgebied surveilleren, worden intussen uitgerust met een bodycam, een camera op de borst. ,,Het werkt preventief. Je merkt dat mensen anders reageren. Ze worden meer terughoudend’’, stelt Springer. De landelijke politie uit vandaag in deze krant zijn bedenkingen bij de bodycam: het mag geen personeelvolgsysteem worden, klinkt het.