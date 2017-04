Vermist jongetje (9) teruggevonden na wandeltocht van 9 kilometer

De zoektocht leverde aanvankelijk niets op, waarop rond 11.15 uur een Burgernet-bericht werd verstuurd aan 1.324 mensen. Ongeveer drie kwartier later meldde een stel dat de jongen bij Laag-Keppel liep. ,,En even later kwam een tweede melding van mensen die hem hadden gezien in Hoog-Keppel. Daar liep-ie inderdaad en hebben we hem opgehaald’’, zegt Bouwmeister.



De knaap zei dat hij onderweg was naar zijn vader, die in Doesburg woont.



Bouwmeister en een collega hebben hem meegenomen in de politiewagen en terug naar school gebracht. ,,Hij was maar wat geïnteresseerd in onze auto.’’



Volgens Bouwmeister was het jongetje nog 'heel kwiek en helder',,Hij had alleen wel wat last van zijn voeten...’’