Verpleeghuis Terborg zonder stroom na brand; geen noodsituatie

Bromfietser ernstig gewond door botsing tegen boom en bord in Vorden

8:24 STEENDEREN/ VORDEN - Een jongeman uit Steenderen is vrijdagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeval in Vorden. Hij gleed met zijn brommer onderuit en botste op een boom en een verkeersbord in het buitengebied van Vorden. Hij is met verwondingen aan zijn been naar het ziekenhuis gebracht.