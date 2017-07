Verzorgingshuis Antonia nog enkele dagen afhankelijk van noodaggregaat

TERBORG - Het Terborgse verzorgingshuis Antonia is voor de elektriciteitsvoorziening nog enkele dagen afhankelijk van een noodaggregaat. Een korte brand beschadigde zaterdag aan het eind van de ochtend in een bijgebouw het elektriciteitssysteem.

De hele zaterdagmiddag zaten de bewoners zonder stroom. Stromend water was er ook niet, omdat de waterdruk in het gebouw ook van elektriciteit afhankelijk is.

Quote Ze hebben nog wel een aantal dagen nodig om de elek­tri­ci­teits­voor­zie­ning te herstellen Locatiemanager Wilma Ratering Het vrijwillige brandweerkorps Silvolde kreeg zaterdag om half twaalf een melding van brand in een bijgebouw van Antonia. Die brand was snel onder controle, maar de hulpverlening werd uitgebreid omdat de elektriciteit in de twee grote gebouwen van Antonia aan de Industrieweg was uitgevallen. In het vijf verdiepingen grote hoofdgebouw wonen 170 mensen. Het naastgelegen gebouw is voornamelijk in gebruik als werkruimte voor allerlei afdelingen, maar daar wordt op zaterdag niet gewerkt.

Meer mensen

Volledig scherm Verpleeghuis Antonia in Terborg is getroffen door een stroomstoring na brand. © News United Volgens locatiemanager Wilma Ratering is evacuatie van de bewoners niet door de hulpverlening overwogen. ,,Het bleek niet nodig en dat wilde ik ook wel voorkomen. Gelukkig is het niet aan de orde geweest.’’ Wel werden meteen extra medewerkers opgeroepen om te helpen bij de verzorging van de bewoners. Ratering: ,,We hebben ook een afdeling met dementerende mensen, daar hebben we ook meteen meer mensen ingezet.’’



De Terborgse Wijncentrale bracht snel enkele pallets met flessen drinkwater, terwijl de brandweer jerrycans met water vulde om de toiletten mee door te spoelen.

Niet hoog-complex

De bewoners hadden net hun warme maaltijd gehad. ,,Het was gelukkig geen hoog-complexe situatie’’, zegt locatiemanager Ratering. In Antonia wordt al langer met 'verzorgend wassen' gewerkt, waardoor voor het wassen geen water nodig is.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio verklaarde zaterdagmiddag dat de brand was ontstaan in een transformatorsysteem in een bijgebouw van het verzorgingshuis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. ,,Door de brand ontstond schade aan de elektriciteitsvoorziening. Daardoor had het gebouw geen stroom en water. Medewerkers van Liander zijn aanwezig om te proberen de stroomvoorziening te herstellen, maar dat kan slechts heel geleidelijk. Het is nog afwachten hoe lang dat gaat duren. Als de stroom terug is, is er ook weer water."

Noodaggregaat

Die noodzakelijke elektriciteit was er zaterdagavond aan het begin van de avond nog niet. Wel was er inmiddels een noodaggregaat gearriveerd, dat vanaf zaterdagavond de stroomvoorziening in de gebouwen van Antonia moest garanderen.