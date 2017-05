Volkswagen Up en Seat Mii gewild bij autodieven in Achterhoek

Is Van der Valk een ramp voor Doetinchem of juist niet?

15:11 DOETINCHEM - 102 hotelkamers, een restaurant met 350 zitplaatsen en zaalruimten voor vergaderingen en congressen. Dit is wat hotelketen Van der Valk wil bouwen aan snelweg A18, afslag Europaweg in Doetinchem. Is dit een ramp voor de restaurants in de stad en het lokale hotelwezen, of juist niet?