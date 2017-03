Volvo-rijder steekt achteruit op A18-oprit om file te ontlopen

Die was daar ontstaan, nadat op de A12 bij Zevenaar een heftig ongeval was gebeurd en daardoor de snelweg deels was afgesloten. Behalve op de A12 stroopte daardoor ook het verkeer op de A18 op.



De Volvo-rijder had kennelijk geen zin om in de rij aan te sluiten en besloot achteruit te rijden op de oprit. Daarbij reed hij wel over de vluchtstrook. Eenmaal door de bocht, zet de bestuurder zijn Volvo dwars op de weg en steekt hij door de middenberm de afrit op. Daarna vervolgt hij filevrij zijn weg.



De bestuurder heeft geluk gehad dat hij niet is gesnapt door de politie. Was dit wel gebeurd, dan had hij een boete van 140 euro gekregen voor het buiten noodzaak gebruiken van de berm op een autosnelweg. Bovendien had hij zich voor het achteruit rijden moeten verantwoorden bij de officier van justitie.