Voor 25.000 dollar cash speelde Chuck Berry een uurtje in de Achterhoek

Chuck Berry trad Hemelvaartsdag 1977 op in Lochem. De mede-uitvinder van de rock-'n-roll, die zaterdag op 90-jarige leeftijd overleed, moest 25.000 dollar beuren. Cash in de gitaarkoffer. "Het was geen aardige man."

Hij heeft net een optreden in Wenen achter de rug. Daar springt een welgevallige jongedame, enthousiast en geheel ontkleed, op het podium. Chuck Berry (dan 50) waardeert vrouwelijk gezelschap, de teksten van de rock-'n-rolldichter staan bol van liefde en lust.

Hij neemt haar mee naar zijn volgende optreden, een gig in Nederland. In het bosrijke openluchttheater van Lochem is traditioneel een popfestival op Hemelvaartsdag. Top of the bill in 1977: Chuck Berry. Dauwtrappen naar Maybellene.

Volledig scherm Chuck Berry treedt op in Lochem. © foto

Truc

Op donderdag 19 mei zullen Normaal, dat net in de Top 40 staat met Oerend Hard, en rockabillyband Matchbox (later bekend van Buzz Buzz A Diddle It) optreden. Plus Chuck.

Maar onderweg naar Nederland, sturend in een gitzwarte huur-Cadillac met het wichtje uit Wenen aan zijn zijde, belt de schrijver van Johnny B. Goode. "Zijn band had een ongeluk gehad vertelde Chuck", schetst Frank van Hoorn (60). Hij en Joost Carlier, dan de zwager van Normaal-zanger Bennie Jolink, organiseren het festival.

Het is een bekende 'truc'. Chuck kriskrast in zijn uppie door Europa, met alleen kleren en een gitaarkoffer. De festivalleiding moet maar zorgen voor muzikale back-up. Normaal wordt gevraagd hem te begeleiden. Maar de Achterhoekse boerenrockers durven niet. "Wij zouden op onze bek gaan", vertelt Ferdi Jolij (alias gitarist Frederik Puntdroad) in het VPRO-radioprogramma OVT. Chuck Berry is een godheid voor de heren høkers. Niet voor niets hebben ze zijn Carol vertaald in Oh Deerne.

De muzikanten van het Engelse Matchbox willen als begeleiders fungeren. Repeteren vindt de grootmeester overbodig. "Ik ben Chuck Berry. Iedereen kent mijn muziek."

Quote Zwarte artiesten zijn zó belazerd. Hij vertrouwde niemand, hij leefde in zijn eigen wereld Frank van Hoorn

In de documentaire Hail! Hail! Rock'n'Roll (1987) vertelt Bruce Springsteen hoe hij als puistig puberknaapje en gitarist in een beginnend schoolbandje maar moest raden welk nummer Chuck Berry zou inzetten en in welke toonhoogte. Datzelfde moeten de Matchbox-leden voelen.

Berry en zijn schone uit Wenen arriveren. Popfotograaf Kees Tabak legt de aankomst vast. De prijs: 25.000 dollar voor een uur spelen. Het kapitaaltje wordt vooraf in de gitaarkoffer gepropt. "Handje contantje", ziet Tabak backstage.

Chuck Berry stapt op het eenvoudige plankier. In een wit pak met zwarte revers laat hij een rij klassiekers klinken, ondertussen foeterend op de muzikanten van Matchbox. "Vooral de bassist kreeg ervan langs", herinnert Frank van Hoorn zich. Volgens hem is te horen dat er niet geoefend is.

Berry tuurt, al spelend, op zijn horloge. Exact na een uur, midden in een nummer, stopt hij. Als de stomverbaasde organisatoren vragen of er geen toegift volgt, vraagt Berry voor twee nummers 2.500 dollar extra gage. Het wordt niet betaald.

Volledig scherm Chuck Berry arriveert in het openluchttheater van Lochem, met de vrouwelijke fan (links) die in Wenen naakt op het podium is gesprongen. © foto

Messcherp

Het was geen aardige man, zegt Van Hoorn. Hij snapt diens instelling. "Zwarte artiesten zijn zó belazerd. Hij vertrouwde niemand, hij leefde in zijn eigen wereld."

Joost Carlier, later oprichter van evenementenbureau Loc7000, is afgeknapt op de branche, mede door Chuck Berry. In de cd-box Terug naar Lochem Popfestival hekelt hij de kleinzieligheid van menig ster. "De muziekwereld was voor mij een grote ontluistering."

Van Hoorn vindt het 'fenomenaal' dat een van de uitvinders van de rock-'n-roll is te horen geweest op de glooiingen van de Lochemse berg. "Hij wordt vaak geprezen om zijn muziek, maar de teksten zijn zo messcherp. Hij verwoordde wat de blanke jeugd bezielde."