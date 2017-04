Voor misbruik veroordeelde vrijwilliger weg bij AZC Zutphen

Brandweer blust schoor­steen­brand in woning met rieten kap in Lichtenvoorde

0:04 LICHTENVOORDE - Bij een woning aan de Varsseveldseweg in Lichtenvoorde is zondagavond een schoorsteenbrand uitgebroken. Omdat het huis een rieten kap heeft is zowel het brandweerkorps uit Lichtenvoorde als dat uit Winterswijk is opgeroepen.