Voorvechter legale wietkweek voor de rechter

examens 2017 Last van achterwerk bij examens in Doetinchem

11:18 DOETINCHEM - De eerste examendag is altijd goed voor chaos. Woensdag klapte de website van het LAKS eruit en kreeg datzelfde comité een recordaantal klachten binnen over het vwo-examen Nederlands. Scholen in Gelderland ondervonden ook op kleinere schaal problemen.