Vrachtwagen uit Vorden betrokken bij dodelijk ongeval in Drenthe

Actuele kwesties met lef op eindexamenwerk

16:12 DOETINCHEM Even geen bezoeker, maar zelf kunstenaar. Vmbo-, havo en vwo-leerlingen van het Ludger College, Ulenhof College en Rietveld Lyceum stellen werk ten toon van creatieve vakken uit het afgelopen examenjaar in het Doetinchemse Stadsmuseum. Het is de twintigste keer dat 3 x 1 georganiseerd wordt.