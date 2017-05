Vrouw verstopt gestolen waar in buggy met klein kind

Ter Horst voldoet aan de eisen

8:51 VARSSEVELD - Afvalverwerkingsbedrijf Ter Horst in Varsseveld is dit jaar twee keer gecontroleerd door de provincie Gelderland. Beide keren zijn onderdelen van de milieuvergunning nagekeken. Daar zijn geen tekortkomingen geconstateerd, alleen één brandslang bleek poreus te zijn. Dat was in april verholpen.