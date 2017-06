Weer arrestatie in zaak wurgpoging Zutphense agent

Allemaal geslaagd! Bloemen van Ede tot aan ’s-Heerenberg

14 juni NIJMEGEN – Maar liefst 213.168 eindexamenkandidaten zweetten zich door deze woensdag heen. Want kon de vlag uit of moesten ze toch weer de boeken in voor een her? Bij de Gelderlander leefden we speciaal mee met onze examenbloggers Chelsea, Floortje, Franka, Tyra, Vince en Bibi. En er is goed nieuws: ze zijn allemaal geslaagd!