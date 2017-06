Weg vrij voor test stroomleiding pal boven stal met 7.000 varkens

De boer, Frank Steenbreker, had gevorderd dat de ingebruikname van de lijn zou worden uitgesteld tot er maatregelen zijn genomen rond zijn bedrijf. Hij heeft een varkenshouderij met 7.000 dieren. Sinds kort lopen de stroomdraden van de nieuwe hoogspanningsleiding (150 en 380 kilovolt of kV) over zijn stallen. De kortste afstand van de stroomdraden tot zijn stallen is zes meter.

Brand

Volgens Steenbreker is dat minder dan volgens de normen mag. Hij is bang voor storingen aan de installaties in zijn stallen door het elektromagnetisch veld dat de draden veroorzaken. Ook vreest hij dat de brandweer bij een brand niet kan blussen zolang er stroom op de leiding staat. TenneT, opdrachtgever voor de aanleg van de hoogspanningsleiding, beroept zich op nieuwe normen. Deze bestaan alleen nog in concept en zijn nog niet officieel. Volgens die nieuwe normen zou de afstand niet te kort zijn.

Dinsdag diende in Zutphen een kort geding dat Steenbreker had aangespannen tegen TenneT. De netwerkbeheerder was van plan op donderdag 15 juni, de dag van de uitspraak dus, te beginnen met de testfase van het 150 kV-gedeelte. Een maand later moet dat gedeelte definitief in gebruik genomen worden. Het 380 kV-gedeelte volgt naar verwachting een jaar later.

Motivatie

De rechtbank heeft geen motivatie gegeven bij de uitspraak. Deze volgt binnen twee weken. Steenbreker heeft zijn hoop gevestigd op deze motivatie. ,,Misschien staan er voorwaarden in waar TenneT aan moet voldoen voordat de lijn echt in gebruik genomen wordt. Ik doel dan op maatregelen rond mijn bedrijf.’’