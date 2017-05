Welpenvideo van de wolvenfluisteraar: Wat zijn ze lief, hè!

Nathalie en Tamara halen streefbedrag binnen

9:26 DOETINCHEM - Nathalie Ebbers en Tamara Mulder hebben vrijdag met hun verblijf in een ijzeren kooi bij de Mediamarkt in Doetinchem 514, 25 euro opgehaald voor de actie tegen wereldwijde kinderprostitutie. ,,We zijn echt heel erg blij met dat bedrag", meldde Nathalie een dag later.