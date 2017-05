Werkstraf voor 'wietboer' Kamperman: 'Schandalige uitspraak'

Gendringen Leefbaar wil pin terug, Rabo vraagt geduld

12:51 GENDRINGEN - De stichting Gendringen Leefbaar wil dat de pinautomaat van de Rabobank in het dorp weer open gaat. De automaat is een van de geldautomaten die vanaf 5 mei gesloten zijn door Rabobank Graafschap in Doetinchem. Dit vanwege een reeks van plofkraken, met name in de Achterhoek.