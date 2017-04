'Deze man mag geen huisarts meer zijn'

DOETINCHEM - De berisping vorige maand van de Doetinchemse huisarts Ruud van Mil door het tuchtcollege in Zwolle staat niet op zichzelf. Willem Blaauw dacht dat hij stierf en deed krimpend van pijn via zijn vrouw vergeefs beroep op Van Mil. Klachtenregeling Huisartsenzorg stelde Blaauw in het gelijk.

Hij jankt en schreeuwt het uit van de pijn, heeft een hartslag van boven de honderd en zweet als een otter. Zo beschrijft Willem Blaauw (67) zijn situatie op maandagmiddag 1 februari 2016 rond 14 uur. ,,Ik en mijn vrouw Nicole dachten dat ik dood ging’’, zegt Blaauw, in Doetinchem bekend als zanger en voormalig nachtburgemeester. ,,Het was pure paniek. Dus belden we de huisarts om die te laten komen.’’ Maar huisarts Ruud van Mil kwam niet.

Klachtenregeling

Vijf maanden later - 12 mei 2016 - wordt Van Mil op de vingers getikt door de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland. Nicole Friesen, de vrouw van Blaauw, heeft een klacht ingediend omdat ze, terwijl ze wanhopig was, vergeefs beroep heeft gedaan op huisarts Van Mil. De klachtencommissie geeft haar gelijk. 'De huisarts had de patiënt geen zorg mogen weigeren', staat in de uitspraak.

In een reactie aan het paar toont Van Mil geen berouw. Sterker, hij stelt dat hem niets te verwijten is. Net zoals hij (vorige maand) geen spijt betuigde na de berisping van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Volgens het tuchtcollege had de huisarts een 74-jarig parkinsonspatiënt uit Doetinchem onvoldoende zorg gegeven en had hij verzuimd de hulp in te roepen van een longarts. De huisarts wilde de patiënt over een maand terugzien. Zover kwam het niet. De 74-jarige meldde zich twee weken later bij de huisartsenpost, werd opgenomen door de hartbewaking en overleed tien dagen later. Het is onduidelijk of eerder ingrijpen door een longarts het leven van de patiënt had gered.

Geen spijt

Daarnaast werd Van Mil door het tuchtcollege aangewreven de weduwe van de overleden man niet juist te hebben bejegend. In de uitspraak staat dat het de huisarts aan inlevingsvermogen had ontbroken en dat hij bij de zitting ook geen spijt had betoond van zijn handelen.

Terug naar 1 februari 2016. Blaauw heeft kort daarvoor twee knieoperaties gehad, verricht in het SKB in Winterswijk. De eerste aan zijn rechterknie in oktober 2015 verliep zonder problemen. De tweede aan zijn linkerknie, op 19 januari 2016, aanvankelijk ook. Tot hij die maandagmiddag helse pijnen krijgt. Terwijl Blaauw het uitschreeuwt, belt zijn vrouw Nicole de huisarts. Die houdt praktijk in Medisch Centrum De Raad, aan dezelfde weg - de Raadhuisstraat - waaraan het echtpaar woont. Het appartement van de Blaauws en De Raad liggen hemelsbreed tweehonderd meter van elkaar.

De assistent van Ruud van Mil, huisarts van Blaauw, neemt op. ,,Ze moet Willem hebben horen schreeuwen toen ze me aan de lijn kreeg’’, zegt Friesen. ,,Ik vraag of de huisarts direct kan komen. Maar ze zegt dat de huisarts niet komt. Dit is de taak van het ziekenhuis SKB.’’

Friesen belt daarop met het SKB in Winterswijk: ,,Daar vertellen ze me dat een specialist van het ziekenhuis niet bij mensen thuis komt en dat dit de verantwoordelijkheid is van de huisarts. We mogen wel naar Winterswijk komen, maar dat kan helemaal niet. Willem kon niet eens meer staan. Ik bel opnieuw de huisarts. Maar weer zegt de assistent dat ik bij het ziekenhuis moet zijn.’’

Lijkwit

Blaauw is onderhand lijkwit en drijfnat. Een vriendin die verpleegkundige is, wordt gebeld en constateert een hoge hartslag. ,,Mijn vader is overleden aan een hartaanval’’, zegt Blaauw. ,,Ik dacht dat ik ook zou gaan.’’

Het SKB adviseert 112 te bellen, zo is te lezen in het verslag van Klachtenregeling Huisartsenzorg. Zes minuten later rijdt de ambulance voor. Blaauw wordt er met een brancard ingedragen en naar Winterswijk gereden. ,,Onderweg krijg ik een pijnstiller en neemt de pijn af. In het ziekenhuis krijg ik nog een spuit en de pijn is weg. Wel moet ik vijf dagen voor onderzoek in het SKB blijven. Uiteindelijk blijkt de pijn veroorzaakt door een bloedprop die drukte op de beenwond. Niets bijzonders.’’

Woensdag 3 februari steekt Friesen de straat over naar Medisch Centrum De Raad. Ze wil van Van Mil weten waarom hij niet kwam. ,,Want een huisarts hoort een patiënt niet in de steek te laten’’, zegt ze. Van Mil zegt van het hele voorval niets te weten. ,,Dus even denk ik nog dat het niet aan hem lag maar aan de assistent’’, zegt Friesen. ,,Maar nee, de assistent heeft goed gehandeld, zei Van Mil.’’

De Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland - een bemiddelingsorganisatie tussen patiënt en huisarts - krijgt 12 februari 2016 de klacht binnen van Nicole Blaauw. De klachtencommissie onderzoekt de zaak, doet 12 mei uitspraak en stelt Van Mil in het ongelijk . Van Mil krijgt opgelegd dat hij binnen een maand schriftelijk moet reageren naar de klaagster.

Brief

Het paar, dat inmiddels een andere huisarts heeft genomen, krijgt inderdaad een brief. Van Mil laat weten het niet eens te zijn met de uitspraak van de stichting. Uit zijn antwoord blijkt dat er afspraken zijn met het Slingeland Ziekenhuis wie zorg moet verlenen: 'Als u zich bij het Slingeland in Doetinchem had laten opereren had u daar naar de eerste hulp kunnen gaan, zonder tussenkomst van de huisarts.’’ Maar blijkbaar zijn die afspraken er niet met Winterswijk. Van Mil: 'Winterswijk is niet het preferente ziekenhuis in de regio. U kunt zich voorstellen dat een huisarts niet met alle ziekenhuizen in Nederland afspraken kan maken. Als Winterswijk andere afspraken heeft met huisartsen verwacht ik door het ziekenhuis gebeld te worden. Maar dat is niet gebeurd'.

Dat doet de deur dicht voor Blaauw en Friesen. ,,'Ik heb het niet goed gedaan', wil je horen van zo'n huisarts’’, zegt Friesen. ,,Als hij dat had gedaan was voor mij de kous af geweest. Maar hij ontkent ook nog eens.'' ,,Deze man mag geen huisarts meer zijn’’, voegt Blaauw toe.

Diagnose

In de uitspraak van het Zwolse tuchtcollege van vorige maand is overigens ook een klacht over een diagnose van Van Mil te vinden. Bij de klaagster - de weduwe van de overleden 74-jarige man - had Van Mil in 2004 de diagnose diabetes II gesteld en hij liet de vrouw vier keer per jaar controleren door een praktijkondersteuner. In 2011 onderging de vrouw een ingreep en meldde de anesthesist haar dat er geen enkele reden was voor de diagnose diabetes II. Volgens het tuchtcollege kan hier niet meer over worden geklaagd. Deze kwestie, die van meer dan tien jaar geleden is, is verjaard.