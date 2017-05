'Winterswijkse' Tesla voorop in Noorse rouwstoet

WINTERSWIJK - Bijna onherkenbaar staat de elektrisch aangedreven Tesla in de werkplaats van carrosseriefabriek Huiskamp. Het sportieve contour van het model S is veranderd in een verlengde en verhoogde rouwauto, in de volksmond ook lijkwagen genaamd.

,,Het is een hele markante en duurzame auto’’, zegt Jaap Legters van Huiskamp Carrosserie. ,,Deze gaat naar Noorwegen. Diverse uitvaartbedrijven wilden als eerste dit model, deze vijfdeurs Tesla, als elektrische rouwauto inzetten. Die Noorse primeur gaan wij binnenkort afleveren.’’

Het Winterswijkse bedrijf is gespecialiseerd in de bouw van rouwauto's. ,,Je kunt van elke wagen een rouwauto maken. Ook van een Ferrari’’, zegt zoon Jaap Legters. Met ruim veertig werknemers worden deze wagens in heel Europa verkocht. Het bedrijf heeft voor het groeiende ruimteprobleem een opmerkelijke oplossing gevonden: ze gaan de grond in. Aan de voorzijde wordt op dit moment een kelder van een kleine duizend vierkante meter gemaakt.

De grond in

Volledig scherm Hans (links) en Jaap Legters in de showroom, waar pal voor de deur het gat wordt gegraven voor de kelder. © DE GELDERLANDER Grond van de buurman kopen bleek niet mogelijk, de lucht in kon niet. Daarom kiest het Winterswijkse carrosseriebedrijf Huiskamp voor een andere optie: de grond in. Aannemer Hengeveld bouwt over de volledige breedte van het bedrijfspand een kelder van zeventig meter breed en een oppervlakte van bijna duizend vierkante meter. De uitbreiding is bedoeld om straks de ter plekke geproduceerde lijkwagens te parkeren, maar ook voor opslag en een wasplaats. Er bovenop komt nòg een parkeerplaats.



Voor Hans en Willi Legters en de zoons Jaap en Huib is het de volgende fase voor het inmiddels meer dan een eeuw oude familiebedrijf. Met ruim veertig werknemers en een afzetmarkt in heel Europa is de carrosseriebouwer gestaag gegroeid. Huiskamp bestaat eigenlijk uit twee bedrijven: naast Huiskamp Carrosserie ook Snoeck-Huiskamp Autoschade.

De lijkwagens die Huiskamp zelf bouwt (op basis van bestaande wagens) worden in heel Europa (en een beetje daarbuiten) verkocht. Hans Legters: ,,In Nederland en veel in Duitsland, maar ook België, Noorwegen, Turkije. We hebben net een wagen klaar voor de Kaapverdische Eilanden. En we zijn nu bezig met wagens voor Luxemburg en Denemarken.’’

Unicum

Quote Elke wagen is een unicum. Hans Legters De wagens worden in het bedrijf eerst uit elkaar gehaald en daarna verbreed, verlengd, verhoogd en ingericht als lijkwagen. ,,Elke wagen is een unicum’’, vertelt Hans Legters, die zelf de ontwerpen maakt. ,,We bouwen een wagen helemaal opnieuw op.’’



Op dit moment worden er rond de honderd wagens per jaar afgeleverd. Die wagens staan overal in diverse stadia van ontwikkeling in het bedrijf en illustreren daarmee een deel van het ruimteprobleem. ,,Je kunt geen auto poetsen als vlak ernaast iemand aan een wagen moet slijpen of lassen’’, vertelt Jaap Legters. ,,We doen het allemaal zelf, het gaat om verschillende technieken, van de carrosseriebouw tot het elektra en het spuiten tot stofferen.’’



Vanwege het ruimtegebrek werd vorig jaar tijdelijk de showroom van een garage verderop op het industrieterrein gehuurd om auto's te kunnen plaatsen. De nieuwe lijkwagens moeten namelijk wel onderdak staan. ,,Die gehuurde opslag staat ook al vol.’’

Dure grond

Vorig jaar werd besloten om het grasveld voor het bedrijf, aan de kant van de Misterweg, in te richten als parkeerplaats. Jaap Legters: ,,Het is dure grond, maar je mag er eigenlijk niks mee. We wilden het bestraten.’’

Zover kwam het niet. ,,Een kennis vroeg of we soms een kelder gingen bouwen. Dat zette ons aan het denken.’’

De rooilijn loopt voor de gevel van het bedrijfspand. Daar overheen gaan mag volgens de regels niet. Er onderdoor bleek wèl mogelijk.

,,Dat lost ons probleem op’’, stelt Jaap Legters. ,,We krijgen plek voor opslag, maar ook voor een wasplaats en een poetsruimte, zodat we daar kunnen werken zonder dat we last hebben van stof.’’