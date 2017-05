YouTube plaatst artistieke naaktvideo's terug

Voor elke verwijderde video mag Bar één keer in bezwaar gaan bij YouTube, maar het is telkens tevergeefs. Opvallend is dat tussen het indienen van een bezwaar en de definitieve beoordeling door YouTube, nog geen half uur zit. ,,Je hebt geen mogelijkheid om er echt tegenin te gaan’’, zegt Bar. ,,Ik ken al Kafka's werken en dit is kafkaësk, als individu kun je tegen een reus als YouTube niets maken.’’



Navraag bij Jan van Dijk, social media-expert en hoogleraar aan de Universiteit Twente, leert dat de beslissing van YouTube om dit soort video's te verwijderen hoogstwaarschijnlijk computergestuurd is. ,,Ruim 95 procent van de video's wordt beoordeeld door algoritmen, als het er niet meer zijn’’, zegt Van Dijk. ,,Een computer kan geen kunst interpreteren en een hoop mensen ook niet. Het probleem is dat websites als YouTube niet open zijn over hun normen. Het is arbitrair, niemand weet waar de grens ligt.’’