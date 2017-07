Ziekenhuizen Doetinchem en Winterswijk samen verder als Santiz

De nieuwe naam wordt geleidelijk toegevoegd aan allerlei uitingen in de presentatie, zoals briefpapier en de websites. ,,Dat is geen kwestie van jaren, maar we hebben wel wat tijd nodig om het overal in te voeren.’’ De nieuwe naam vervangt de bestaande twee locatienamen vooralsnog niet. ,,In de toekomst groeit de naam door naar een prominent merk met eigen logo en huisstijl, die gebruikt wordt door beide ziekenhuizen.’’



Het Doetinchemse Slingeland Ziekenhuis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk zijn per 1 januari van dit jaar bestuurlijk gefuseerd. Uitgangspunt voor de samenwerking is dat beide ziekenhuizen hun aanbod in zorg behouden en alle patiënten blijven behandelen.