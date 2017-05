Zwaan stikt bijna in kluwen visdraad: 'Ruim je rommel op!'

Medewerkers van de Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk hebben in het Wentholtpark de vogel gevangen, maar kregen het visdraad niet zelf verwijderd. Daarop zijn ze met de zwaan in de bus naar vogeldokter Tony Oranje in Zelhem gereden.



Die heeft de zwaan onder narcose gebracht, röntgenfoto's gemaakt om de precieze locatie van de kluwen draad te bepalen en vervolgens de verstopping verwijderd. Het bleek te gaan om meters aan visdraad, vermoedelijk achtergelaten door vissers.



De zwaan is na behandeling teruggebracht naar het Wentholtpark en herenigd met zijn partner.



Het was overigens al de vijfde keer in twee jaar dat de zwaan gevangen moest worden omdat hij ergens last van heeft. 'En dat puur omdat wij mensen onze rommel maar laten slingeren bij het sportvissen en deze vogel daar de dupe weer van is', schrijft Olette van der Werf van de dierenambulance op Facebook. 'Daarom, ruim je rommel op!'.