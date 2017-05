Zwaar verwaarloosde hond vastgebonden en verlaten

Rond de vakantieperiode duiken er altijd een paar van dit soort nare berichten op: om wat voor reden dan ook besluit iemand zijn of haar hond ergens achter te laten, zonder er over na te denken wat voor gevolg dat heeft voor het dier.



Tijd niet verzorgd

Volgens de politie is het duidelijk dat de stafford een tijd lang geen verzorging meer heeft gehad en door de vorige eigenaar afgelopen week is achtergelaten in bij een woning in het Achterhoekse Haarlo. De hond is met een touw om haar nek vastgebonden aan een poort bij een woning, waar het dier vrijdag werd aangetroffen.