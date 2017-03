Zwarte Cross boekt hardcorehelden voor 'neogabbertjes'

Gooier van explosief naar campingchalet nog spoorloos

18:58 WINTERSWIJK - Een bewoner van een chalet op camping de Italiaanse Meren in Winterswijk is halverwege februari met de schrik vrijgekomen nadat er rond 23.00 uur was geprobeerd een explosief door een ruit te gooien. Het projectiel bleef steken in de dikke ruit en kwam daardoor buiten het chalet tot ontploffing.