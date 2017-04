Zwarte Cross zit gebeiteld op de Schans

Wietkwekerij in geheime ruimte op zolder ontdekt in Gaanderen

16:18 GAANDEREN - De politie heeft woensdagmorgen twee kleine wietkwekerijen ontdekt in een woning aan de Spaarenbergstraat in Gaanderen. Eén van de wietkwekerijen was verborgen achter een extra muur op zolder. De tweede kwekerij zat in een schuurtje in de tuin.