DOETINCHEM - Een 29-jarige man uit Doetinchem is vrijdagmorgen aangehouden nadat hij een auto had gestolen op de Industrieweg in zijn woonplaats.

Agenten zien autodief bij verkeerslichten wachten

De Gelderlander (web)