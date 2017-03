5.500 kinderen met 'rugzakje' gaan niet naar school

Een groeiend aantal kinderen gaat niet naar school, omdat ze kampen met medische of psychische klachten. Tussen het schooljaar 2010/11 en 2015/16 steeg het aantal vrijstellingen van onderwijs van 3.107 naar 5.537. Uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs blijkt dat er een opvallende groei is onder 16- en 17-jarigen die vrijstelling krijgen vanwege autisme, angststoornissen, ADHD of ADD, depressie of een trauma.



Voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert is aanjager van het zogenoemde 'thuiszitterspact' en maakt zich zorgen. ,,Te veel vrijstellingen worden mijns inziens lichtvaardig afgegeven.'' Vrijstelling van onderwijs is bedoeld voor kinderen voor wie op school niets te halen valt, bijvoorbeeld omdat ze zwaar epileptisch of ernstig meervoudig gehandicapt zijn. Dat geldt voor 60 procent van de vrijgestelde leerlingen.



Bij de overige 40 procent zitten kinderen die wel kunnen leren, maar met complexe problemen kampen. ,,Deze leerlingen zijn lastig en duur voor scholen, omdat die niet voldoende medische expertise in huis hebben, zoals orthopedagogen, schoolartsen en maatschappelijk werkers.'' Sommige scholen houden de deuren daarom gesloten voor deze kinderen. Ten einde raad vragen ouders dan maar vrijstelling. Doen ze dat niet, dan zijn ze strafbaar, omdat hun kind niet naar school gaat.