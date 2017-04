50 jaar Big Mac: 'Hij ligt goed in de hand'

De burger der burgers, oftewel de Bic Mac, bestaat vandaag een halve eeuw. Het is precies 50 jaar geleden dat deze hamburger op het menu van McDonald's verscheen en het recept is sindsdien nooit gewijzigd. Genoeg reden om eens goed naar deze fastfoodklassieker te kijken. Hilbert Munnik, eigenaar van Roffa Streetfood, heeft de guilty pleasure uit Amerika nog eens goed voor ons geproefd: ,,Het is echt een platgeslagen stukje vlees.''