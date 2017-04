Alles wat je altijd wilde weten over panda's

* Reuzenpanda's eten de godganse dag bamboe. Minstens tien en soms wel 60 kilo per dag gaat er langs hun stevige kiezen. Het maaltje van de Rhenense panda's komt uit Brabant. Bennie Nielen (46), zoon van twee groentekwekers, runt daar al 24 jaar een bamboekwekerij. Woensdagochtend 12 april staat de eerste levering bamboe voor Ouwehands Dierenpark gepland. Twintig verschillende soorten, om eerst maar eens uit te vinden wat panda's Wu Wen en Xing Ya willen eten. ,,Elke bundel krijgt een label, zodat de verzorger precies weet welke bamboe ze wel of niet - of een beetje - hebben gegeten'', aldus Nielen.

Het zijn niet de blaadjes, maar de stengels van de bamboe die de panda's eten. En dat is best knap, want die moeten met kettingzagen geoogst worden. De tanden van de panda zijn dus zeer scherp en de kaken erg sterk. Niet vreemd dus dat de helft van een been van een dronken Chinees er werd afgebeten toen hij in het pandaverblijf in de Chinese hoofdstad Bejing plofte.

* Sergio Bena mag op 9 april met vriendin Kim Brantjes mee naar China om Xing Ya en Wu Wen op te halen. Hij bood 7.550 euro op de pandaveiling van Ouwehands Dierenpark. Die begon deze week en eindigde gistermiddag. In het laatste uur werd nog fanatiek geboden op de dierenreis.

* Panda-expert Christiaan van der Hoeven van het Wereld Natuur Fonds: ,,Het zijn beren en beren zijn eigenlijk omnivoren: die eten vlees en planten. Maar de panda is superaangepast. Hij ontdekte dat hij het op bamboe alleen ook kan redden. Waarom zou je dan moeite doen om aan vlees te komen?" De spijsvertering is echter nog helemaal ingericht op vlees. De panda is daarom de hele dag bezig met bamboe eten om te zorgen voor voldoende energie, maar poept ook zo'n 28 kilo per dag uit.

* De panda is nou niet bepaald een evolutionair hoogstandje. Niet alleen hebben ze zich helemaal toegelegd op bamboe (en dan zijn ze ook nog kieskeurig in het soort bamboe), ze zijn ook nog eens niet zo goed in seks. Het vrouwtje is maar drie dagen in het jaar vruchtbaar en moet dan nog geluk hebben dat het mannetje er op dat moment ook zin in heeft. ,,Panda's krijgen normaal gesproken twee jonkies, waarvan er maar één overleeft. Meer is ook niet nodig, als er verder geen druk is om als diersoort te overleven. Luipaarden en sneeuwluipaarden zijn natuurlijke vijanden, maar panda's hebben flinke klauwen en kunnen zich goed verdedigen'', legt panda-expert Christiaan van der Hoeven van het Wereld Natuur Fonds uit.

Volledig scherm Videostill. © AD

* Panda's leven alleen in het midden van China, in de bamboegebieden van de provincies Gansu, Sichuan en Shanxi. Dat gebied is kleiner geworden door houtkap en versnipperd geraakt door de aanleg van infrastructuur. Volgens de laatste telling leven er 1.864 reuzenpanda's in het wild, een kleine stijging dankzij beschermingsprogramma's, waardoor de panda sinds 2016 niet meer een 'bedreigde' maar een 'kwetsbare' diersoort is.

* De Reuzenpanda's hebben een grote diplomatieke functie. In 1957, onder bewind van de communistische leider Mao Zedong, gingen de eerste panda's de grens over, naar de Sovjet-Unie, in een poging om de verzuurde relatie met dat communistische land te verbeteren. In 1972 gingen er transportkisten naar Amerika, in een tijd dat de door de Koude Oorlog verstoorde banden met dat land werden aangehaald. Tijdens een historisch bezoek van president Nixon aan China had zijn vrouw Pat een oogje laten vallen op de knuffelige dieren en prompt kreeg de VS er een paar cadeau.

* Panda's zijn, ondanks al hun schattigheid, een prijzig relatiegeschenk. China geeft ze allang niet meer gratis weg, zoals in de jaren 60 en 70. Niet alleen legde Ouwehands Dierenpark zo'n zeven miljoen euro neer voor het dierenverblijf Pandasia en kost alleen de bamboe al zo'n 100.000 euro per jaar, de dierentuin betaalt de komende vijftien jaar 1 miljoen dollar per jaar 'huur' voor de panda's. Het geld zou de instandhouding van de panda in China ten goede komen, ook al is China niet altijd even transparant over de besteding ervan. Eventuele pandababy's moet Ouwehands, zoals elke dierentuin, na vier jaar afstaan aan China.

Medewerkers van het Chinese Wolong Natuurreservaat gaan tegenwoordig in pandapak op zoek naar echte panda's. Hun outfit is zelfs besprenkeld met panda-urine, om het allemaal nog echter te doen lijken. Het is de bedoeling om te zorgen dat de panda's in het natuurpark niet wennen aan mensen en schuw blijven voor onze soort. Op die manier blijven ze op een afstand van de dorpjes en boerderijen op hun territorium. Niemand weet voorlopig of het werkt, maar de medewerkers van dit reservaat houden zich strikt aan de strategie, bijvoorbeeld wanneer ze een panda die in gevangenschap is geboren trainen om in het wild te gaan leven. Op die manier probeert China de uitgedunde soort een boost te geven.

Volledig scherm Videostill. © AD

* Rhenen kan zich voorbereiden op een invasie. Want als de dieren eenmaal arriveren, zal Nederland ten prooi vallen aan een heuse panda-koorts. Zegt Nico Vanhee van het Belgische Pairi Daiza, de dierentuin die in 2014 twee panda's in bruikleen kreeg. ,,Het was een absolute hype,'' vertelt Vanhee. Zijn zoo verwelkomde in 1 jaar tijd 200.000 extra bezoekers, van wie sommigen zelfs verkleed als panda naar Wallonië kwamen.

* De meeste panda's zijn vrij passief. Maar sommigen hebben een wat vuriger karakter, vertelt Alison Maclean, chef panda in Edinburgh zoo. Tian Tian (Schatje) bijvoorbeeld is een felle tante die uithaalt met haar scherpe klauwen als je even niet goed oplet. ,,Ze heeft absoluut een sterk karakter'', vertelt de dierenverzorgster die dol is op de Chinese beer. ,,Je moet bij haar in de omgeving heel héél goed uitkijken.''

* De seksuele chemie tussen Tian Tian en Yang Guang, die samen in het Schotse Edinburgh wonen, kwam niet echt op gang. Drie jaar achter elkaar probeerden de verzorgers de passie te laten oplaaien, maar dat lukte pas toen Maclean de urine van een andere mannetjes panda - Long Hui, die in Schönbrunn zoo in Wenen woont - over het gezamenlijke terrein van Tian Tian en Yang Guang sprenkelde. Door de competitie besloot het mannetje eindelijk tot actie over te gaan. En met succes. Tian Tian werd geïnsemineerd met het zaad van Yang Guang, maar verloor uiteindelijk haar pandawelp.

* De poep van panda's wijst aan waar ze in welke richting ze trekken. In het verleden heeft dat jagers helaas geholpen, maar tegenwoordig is het handig voor wetenschappers die onderzoek doen naar de wollige beren.