'Als ik mijn zoontje de fles had gegeven, was hij nog in leven'

Altijd honger

Maar Landon had altijd honger. Telkens als Jillian hem weghaalde van haar borst, begon hij te huilen. ,,Landon huilde. En huilde. Heel de tijd. Behalve wanneer hij werd aangelegd aan de borst. Dus werden mijn borstvoedingssessies steeds langer", schrijft Jillian op de website Fed is Best Foundation, een non-profitorganisatie van ouders en specialisten gefocust op de voeding van pasgeborenen.



Volgens de verpleging in het ziekenhuis kreeg haar zoontje zijn voeding gewoon op verschillende aaneensluitende momenten en hoefde de jonge moeder zich niet ongerust te maken. Flesvoeding was in dat ziekenhuis enkel mogelijk in zeer uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer de moeder kanker had en daardoor geen borstvoeding zou kunnen geven.