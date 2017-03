Amsterdammers starten actie voor sluiting Hemwegcentrale

Burgerinitatief 'Hete kolen uit het vuur' probeert met een crowdfundingsactie nóg een miljoen voor het afkopen van de Hemwegcentrale bij elkaar te krijgen. Ze moedigen Amsterdammers aan om bij te dragen aan de sluiting van de kolencentrale. Mensen kunnen de wervingsactie steunen door op de website een aantal 'kolen' uit het vuur te halen. Hoeveel dat er zijn, mogen ze zelf kiezen. Zo staan 25 kolen voor 5 euro, terwijl iemand die duizend hete kolen voor een bijdrage 100 euro staat. Langzaam Een van de bedenkers is Amsterdammer Vincent Feith (30). Vrijdag kreeg hij via Facebook een groep mensen bij elkaar om de actie in touw te zetten. "Ik was geïnspireerd door Vandebron en vond dat wij als inwoners van de stad ook iets kunnen doen. Nu halen zij alle hete kolen voor ons uit het vuur." Feith vindt dat de onderhandelingen tussen de overheid en Nuon te langzaam gaan. "Ik schrik ervan dat de centrale zonder financiële oplossing misschien wel tot 2034 geopend kan blijven. Als we meer geld hebben, kunnen we ervoor zorgen dat de centrale vervroegd gesloten wordt."

Volgens Feith gaat zijn actie in de eerste plaats om bewustwording. "We willen aan de gewone Amterdammers laten zien dat ook zij iets kunnen bijdragen. Als duidelijk wordt hoeveel we ingezameld hebben, kunnen we in gesprek gaan met de andere partijen. Nu zitten we nog niet aan de onderhandelingstafel."



Schone stad

Feith betreurt het dat bewoners bij moeten dragen aan de sluiting. "Het zou niet nodig moeten zijn. Maar ik wil ook dat mijn kinderen in de toekomst in een schonere stad kunnen wonen. Er moet gewoon geld komen om die centrale te sluiten."



Mensen die zich op de site opgeven om te doneren, hoeven nog niet direct te betalen. De initiatiefnemers zijn nu nog bezig met de betalingsmogelijkheid. Steunbetuigers ontvangen na hun deelname binnen twee weken een email met betalingslink. Op dit moment is er ruim 4000 euro aan uitgestelde betalingen binnen.



