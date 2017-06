Ben jij een echte thrillerexpert? Doe de quiz

Ministerie wil uitleg over vader ontvoerde Insiya (3)

10:25 Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat India om opheldering vragen over het voornemen om de uitlevering van de vader van het vorig jaar uit Amsterdam ontvoerde meisje Insiya (3) te weigeren. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) stuurt het ministerie hierover op korte termijn een brief, zo bleek vandaag tijdens een voorbereidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam.