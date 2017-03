'Bij mist is oversteken knap vervelend'

Naast ruim 120 openbare onbewaakte spoorwegovergangen telt Nederland zo'n 300 particuliere overgangen. Daar wil ProRail vanaf. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur) kondigde eerder aan het overwegenbeleid aan te scherpen.



Uiterlijk in 2028 moeten alle openbare onbeveiligde overwegen zijn verdwenen of beveiligd. Wegbeheerders moeten ontwikkelingen die gevolgen hebben voor overwegen melden aan ProRail, bijvoorbeeld als er een school in de buurt wordt gebouwd. In bepaalde gevallen zal een wegbeheerder moeten opdraaien voor de kosten.



Knap vervelend

Het is met 24 passerende treinen per uur in de spits hoogstwaarschijnlijk de drukstbereden onbewaakte spoorwegovergang in Nederland. Maar wel een met particuliere status, op het boerenerf van de broers Bert en Ronald Selman in Elst. ProRail wil deze overweg opheffen.



De overweg ligt er al sinds 1879. Aan de ene zijde ligt de boerderij met enkele schuren, aan de andere zijde zijn nog twee schuren en de landerijen. Twee vrijwel onherkenbare borden vormen de enige markering met dit spoor. Circa twintig keer per dag steken de broers het spoor over. ,,Vooral bij mist is het toch knap vervelend."



'Slachtoffer'

Het enige 'slachtoffer' tot nog toe was een losgebroken varken. ProRail is met de gebroeders Selman om de tafel gaan zitten. ,,Omdat dit een 'schrijnend geval' wordt genoemd."



Het hele traject Arnhem-Nijmegen moet vrijgemaakt worden van overwegen. Bert en Ronald zouden al blij zijn met knipperlichten of bellen bij hun particuliere overweg, maar ProRail wil rigoureuzer te werk gaan. Bert: ,,Een tunneltje waar wij doorheen kunnen lopen of fietsen. En een ontsluiting met een bruggetje over de Linge om met tractoren en de melkwagen de landerijen te bereiken. Dat wordt nu berekend en getekend."