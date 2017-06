Bolt en Follender nu écht vrij

Spoorloos-presentator Derk Bolt (62) en cameraman Eugenio Follender (58) zijn vrij. Dat bevestigt Richard Claro, hoofd van de humanitaire commissie die met de ELN onderhandelde over de vrijlating van de Nederlanders. Volgens hem verkeren ze in goede conditie.

De twee Nederlanders werden vrijgelaten in een landelijk gebied in Catatumbo, een zeer gevaarlijke regio vol gewapende groeperingen in het noordoosten van Colombia. Hun ontvoerders, leden van het Noordoostelijk Oorlogsfront van de ELN, droegen hen over aan leden van een humanitair team onder leiding van een vertegenwoordiger van de Ombudsman. Bolt en Follender reizen met het team nu over land naar de stad Cucutá en komen daar tussen 13.00 en 14.00 (Nederlandse tijd) aan.

'Veel moeten lopen'

Derk Bolt verklaarde in een eerste interview tegenover Radio Caracol dat Eugenio Follender en hij de afgelopen dagen veel hebben moeten lopen (omdat ze door hun ontvoerders telkens werden overgebracht naar een nieuwe schuilplaats).

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt de vrijlating. Minister Koenders reageert opgelucht. ,,Dit is heel goed nieuws. Ik ben enorm blij dat er zo snel een einde is gekomen aan de ontvoering", zegt hij in een persbericht. De Nederlandse ambassadeur in Colombia heeft inmiddels kunnen spreken met Derk Bolt en Eugenio Follender. Volgens hem maken zij het naar omstandigheden redelijk. Hun families zijn door het ministerie op de hoogte gebracht van het goede nieuws.

Nederland heeft zich vanaf het begin van de verdwijning van Bolt en Follender, vorige week zaterdag in , samen met de Colombiaanse autoriteiten ingespannen om de ontvoeringszaak zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen. Minister Koenders dankt de Colombiaanse regering en anderen voor de inspanningen die hebben bijgedragen aan het beëindigen van dit drama. ,,We hebben voortdurend met de Colombianen in contact gestaan, die hard aan de vrijlating hebben gewerkt. Ik heb veel waardering en dank voor hun bijdrage", aldus Koenders.

Volledig scherm Derk Bolt en Eugenio Follender na hun overdracht aan leden van het humanitaire team dat hen begeleidt. © Defensoria del pueblo

Verwarring

De vrijlating van de twee Nederlanders volgt op urenlange verwarring over hun situatie. De ELN meldde gisteravond op Twitter dat Bolt en Follender waren vrijgelaten en in goede gezondheid verkeerden maar dat bleek een vergissing. Volgens de guerrillabeweging werd via Radio Nacional Patria Libre (Ranpal), haar radio-afdeling, een verslag ontvangen wat intern niet goed gecommuniceerd zou zijn. De guerrillabeweging trok daarop haar bericht over de vrijlating in en bood excuses aan voor de ontstane verwarring.

Volledig scherm Bolt en Follender bij hun overdracht door de ELN. © Defensoria del pueblo