Bondsraad akkoord: Duitsland gaat tol heffen vanaf 2019

Belgische ter­reur­ver­dach­te krijgt celstraf van twaalf jaar

12:34 De enige van de drie terroristen die de politie-inval in het Belgische Verviers van januari 2015 overleefde, is veroordeeld tot twaalf jaar celstraf. Het hof in Brussel haalde vrijdag vier jaar af van de straf die de rechtbank vorig jaar oplegde. Marouan El Bali was niet de leider, maar slechts een lid van de terroristische organisatie, aldus het hof.