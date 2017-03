Brief terug aan Lodewijk Asscher, hij vraagt erom

Je schrijft dat het bij deze verkiezingen alleen maar om het spel leek te gaan. Daar leek het op, Lodewijk. Maar dat was natuurlijk niet zo. Alleen, als je meedoet aan verkiezingen, zijn er spelregels. Of zoals ik boven schreef: als je in de draaimolen van een campagne gaat zitten, weet je dat het er luidruchtig aan toe gaat. Waar het om draait, Lodewijk, is dat we je wel hebben zien praten. Maar we hebben je niet gehoord. Als je op dit moment in Nederland meedoet aan verkiezingen, moet je twee dingen hebben: een goede debattechniek en een boodschap die hoop biedt.



Je vroeg erom, want je schreef er een brief over. Daarom vind ik dat ik het mag zeggen: maar over beide beschik je niet. Je bent waarschijnlijk een van de meest bekwame bestuurders van dit land. Maar als politicus minder geschikt. Ik vind het rot voor je, maar je mist charisma. En de boodschap die je over moet brengen is er een van een bestuurspartij. Wij willen netjes geregeerd worden, Lodewijk maar we willen ook hoop. Bevlogenheid. Daaraan heeft het deze campagne ontbroken. Daarom hebben jullie gefaald.



Beste Lodewijk, ik stop nu. Mijn ervaring is dat mensen al te lange brieven niet lezen. Dan komt je boodschap niet over. Ik zou eens met je campagneteam overleggen over een goede afsluiting van deze campagne. Als ik eerlijk ben: ik zou mijn campagnetam ontslaan! Direct. Het kan je de laatste dagen alleen maar helpen. Want weet je, ik gun je een mooie verkiezingsuitslag. De sociaal-democratie in Nederland verdient niet dat ze zo wordt afgeslacht als nu dreigt te gebeuren.



Met vriendelijke groet



Frank Poorthuis



Frank Poorthuis was tien jaar politiek verslaggever. Nu beschouwt hij Den Haag vanaf een gepaste afstand en schrijft hij er dagelijks over tot aan de verkiezingen van 15 maart.