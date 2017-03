Buma, het bananenpak en de spaghetticrisis bij Rutte

Winnaars zijn zwevers. Losers hinkepinken. En het toeval is de grote kampioenenmaker. Buma en zijn team zweven op dit moment door de gangen van het parlement. Elke drie dagen een zeteltje erbij. Gisteren voorspelde hij er 'minstens 28'. En hij zou zomaar gelijk kunnen krijgen. Het komt allemaal op de christen-democraten af. De campagne brengt ze glimlachend naar de finish. De verliezers voelen alle pijntjes; Asscher bijvoorbeeld is al dagen snipverkouden, Buma loopt op een been een marathon uit.



Oke, er rest nog een week. Maar alle signalen wijzen erop dat de christendemocraten meedoen om de hoofdprijs. Laat u echter niks wijs maken: ook al claimen ze dat dit succes bedacht en zorgvuldig gebouwd hebben: het valt toevallig een keer goed. De spaghettecrisis heeft dit keer plaats bij de concurrentie. Rutte, Asscher, ze staren vertwijfeld naar hun pannetje: wat doen we anders dan voorheen?



Ik heb eens rondgehoord. Het team waarmee de stijle Fries Buma in 2012 de verkiezingen verloor, is hetzelfde als nu. Nette mannen en vrouwen, als je ze vergelijkt met de wolven die rond Buma's voorganger Jan Peter Balkenende zwierven: Jack de Vries eerst spindoctor, later staatssecretaris; Hans Hillen, jarenlang chief wip van de partij, later minister. Mannen die niet in hun eerste politieke moord gestikt zijn. Ik had eens (opa vertelt), toen ik chef politiek van de Volkskrant was, een flauw grapje uitgehaald met Balkenende: zijn moeder geinterviewd bij Jan Peters 54e verjaardag. Haar helemaal laten leeglopen over hoe de pers haar zoon maltraiteerde. 'Het is niet eerlijk.' Kwam ik De Vries, toen Balkenendes spindoctor, in de draaideur van de Kamer tegen. Stopten we plots, zijn voet tegen de deur. Zijn neus tegen de mijne. Ik voelde het karakteristieke witte kuifje in mijn ogen kriebelen. 'Jij gaat het komende half jaar geen woord meer uit ons krijgen'. De omerta. Hielden ze ook vol, hoor. Meedogenloos.



Dat gebeurt niet meer, hoor ik. 'Het zijn in-nette mensen, beetje saai.' Maar wel zeer professioneel. Betrouwbaar, nou ja, voor zover dat in de politiek geldt. Tot je de deur uit bent. Ze hebben oerhollandse, Bordewijkiaanse namen als Elsman, Janssens, Van den Brink en, je bedenkt het niet. Weltevrede. De grootste boef die ze nu hebben, is 'hooguit 65 procent De Vries.'



Al hoor ik ook dat De Vries' rol niet helemaal uitgespeeld is. Ik verdenk hem zelf van de 'spuit elf'- opmerking, die Buma in het RTL-debat tegen Asscher uitkraamde, omdat hij als PvdA-lijsttrekker klaagde over iets wat hij als minister in het kabinet Rutte had moeten realiseren. Typisch De Vries. Een vondst vergelijkbaar met 'u draait en u liegt' waarmee Balkenende ooit Wouter Bos aan de kant zette.