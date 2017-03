Buma I, proef het even op de tong

U dacht dat u een historische avond had meegemaakt. Huilende PvdA'ers.

Moet u opletten wat er over drie maanden gebeurt. Huilende VVD 'ers.

Waarom? Dan treedt het kabinet Buma I aan.

Pardon? Buma?



Jazeker. Daar had u niet aan gedacht, hè. Maar het kan. Ik word er momenteel (het is ver voorbij middernacht op de redactie) heel hartelijk om uitgelachen. En de kans is klein, okee. Maar ik houd het niet voor onmogelijk. En wat politiek niet onmogelijk is, is mogelijk. Dat heeft het leven in Den Haag me wel geleerd.



We tellen gewoon even op: CDA, GroenLinks, D66, SP en PvdA, op dit moment van schrijven 77 zetels, meer dan nodig. Ik geef gewoon de argumenten: En ik begin met het belangrijkste. De geilheid van de macht.



1. Denk even: je bent Sybrand Buma en je hebt een levendig huwelijk. Het kan, he. Hoe zou je dan elke avond thuis willen komen, de komende vier jaar. Met: 'Schat, ik ben vandaag weer vernederd door die kl@%&t*z*k.' Of met: 'Schat, ik heb vandaag het hele torentje laten vertimmeren!'



2. Buma heeft gezegd dat hij nooit over links een regering zal vormen. Yep, klopt. Maar dat was toen hij dacht dat hij nog gewoon premier van Nederland kon worden. Nu is een list nodig, want er is een grotere partij.



3. Buma heeft met een rechts programma de verkiezingen 'gewonnen', dat kan-ie niet met links uitvoeren. Yep. Goed punt,sterk punt. Lastig punt. Buma wil geen kinderpardon, een strikter asielbeleid, geen nivellering; allemaal zaken die zijn linkse partners wel voorstaan. Maar he, als baas van een nieuw kabinet kun je heel wat uitonderhandelen, als je je linkse partners ook snoepjes geeft (afschaffing kolencentrales, gematigde vergroening belastingen). En onderschat niet de sociale achterban die het CDA (nog) heeft.



4. Buma heeft dus op rechts met Rutte meer te zoeken? Ja en nee. Want Rutte gaat natuurlijk straks lekker door met rechts beleid. Maar in een kabinet met Rutte moet Buma alle ruimte laten aan Rutte en ook nog eens vice-premier Pechtold naast zich dulden. Hoeveel CDA-beleid denkt u dat hij dan verwezenlijkt krijgt? En kijk even naar de historie van Ruttes regeringspartners. Allemaal afgeslacht in daarop volgende verkiezingen.



5. Wil GroenLinks? Wat dacht U. Natuurlijk wil GroenLinks. Er ligt een historische kans om voor het eerst een Groenlinkser het kabinet in te krijgen. Want Rutte gaat Klaver bijna zeker niet vragen voor zijn Rutte III.



6. Wil D66? Mwah. Waarom niet eigenlijk? Pechtold kan veel meer invloed op beleid hebben als bijna gelijkwaardig in Buma I dan als juniorpartner in Rutte III.



7. Wil de SP? Jazeker. Roemer wil vooral niet met de VVD van Rutte. Alles over links gaat hem aanspreken. De SP wil zooo graag regeren.



8. Moet de PvdA dit willen? U denkt van niet. Ze zijn al vergruizeld. Inderdaad. En het is gewoon om je dan een paar jaar in de woestijn van de oppositie te herbronnen. Maar het zijn geen gewone tijden. En deze PvdA zou ook kunnen proberen zich in een kabinet weer nieuw leven in te blazen. Door een goeie kabinetspost te bemachtigen. Wees eerlijk, het kan nooit erger worden.



9. Gaat het dan gebeuren? FF eerlijk, Frank Poorthuis! Het kan, mensen, het kan. En als het kan is het in ieder geval een van de beste drukmiddelen die Buma heeft in onderhandelingen met Rutte.



10. En nu het laatste argument. Denk even: je bent Sybrand Buma en je hebt een levendig huwelijk. Het kan, hè. Hoe zou je dan elke avond thuis willen komen? Met 'Schat, schud de kussens eens op, hier komt de premier van Nederland aan.' U?



Frank Poorthuis was tien jaar politiek verslaggever. Nu beschouwt hij Den Haag vanaf een gepaste afstand en schrijft hij er dagelijks over in het kader van de verkiezingen.