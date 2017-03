Burgemeesters willen 150 miljoen voor aanpak criminaliteit

De gemeente Leeuwarden heeft twee ambtenaren in dienst die bijna fulltime bezig zijn met het juridisch dichttimmeren van het dossier om een pand of zaak te kunnen sluiten. Het kost hem per zaak ongeveer tien werkdagen, schat jurist Arjan Hof van de gemeente Leeuwarden. ,,We hebben nog geen kort geding verloren. Daar zijn we best een beetje trots op", zegt Crone.



Mankracht

Hij ziet dat veel kleinere gemeenten de kennis en de mankracht niet hebben om ondermijnende criminaliteit zo effectief aan te pakken. ,,Die beginnen er niet aan, of gaan nat in de rechtszaal", zegt Crone. Voor deze gemeenten is het bittere noodzaak dat de extra miljoenen voor ambtelijke ondersteuning er komen, vindt hij. ,,En zelf zou ik er ook wel twee Arjens bij willen hebben."



De voortvarende aanpak werkt afschrikwekkend, denkt de burgemeester. ,,Zo van: we moeten dit in Leeuwarden niet doen, want daar loop je gauw tegen de lamp. Zo moet het ook zijn. Tilburgse toestanden willen we hier niet."



Tel je zijn rol in de gemeente Leeuwarden op bij zijn voorzitterschap van de G32 en het RIEC Noord en lidmaatschap van het platform GOC (landelijke variant van het RIEC) dan is Crone naar eigen zeggen ,,een flinke hap" van zijn tijd bezig met het proberen aan te pakken van criminaliteit. Daar heeft de burgemeester de afgelopen jaren juridisch steeds meer middelen voor gekregen. Crone: ,,Er zitten gereedschappen in mijn kist die negen jaar geleden, toen ik hier begon, nog niet bestonden. Maar er is meer nodig."