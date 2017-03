Burgernet 2.0 succesvoller door meesturen van foto's

,,We merken dat burgers en politiemensen niet altijd genoeg hebben aan een tekstbericht", zegt Gonne Schras, programmamanager van Burgernet. ,,Als een getuige een voortvluchtige tasjesdief denkt te herkennen, kan het heel handig zijn als de politiemedewerker in de meldkamer direct kan meekijken. Dankzij een foto wordt het makkelijker om een verdachte aan te houden."



Op dit moment zijn ruim 1,6 miljoen Nederlanders bij Burgernet geregistreerd en hebben 600.000 mensen de Burgernet-app gedownload. Zij ontvangen een app-, sms-, tweet- of spraakbericht als de politie melding doet van een heterdaadje of een vermist persoon in de eigen buurt. Deelnemers die iets zien, kunnen hun tip rechtstreeks doorbellen aan de meldkamer.



700 zoekacties



Elke maand worden via Burgernet een kleine 700 zoekacties gestart. In 10 procent van de gevallen wordt dankzij de tips een verdachte in de kraag gevat. Bij vermissingen is het succespercentage nog hoger, zo'n 14 procent. Afgelopen maand werd in Drachten de overvaller van een tankstation gepakt. Ook werden twee vermiste Alkmaarse kleuters door een Burgernet-actie teruggevonden.



,,Dankzij de mogelijkheid om foto's in te sturen, zullen zoekacties nog sneller succesvol zijn", verwacht Schras. ,,De beelden die een deelnemer doorstuurt, krijgt alleen de centralist in de meldkamer te zien. We gaan dus geen doorgestuurde beelden op internet slingeren, het is niet de bedoeling dat een onschuldig iemand als verdachte wordt afgeschilderd."