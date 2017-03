Burgers' Zoo roept mensen op: Kom zondag vooral niet

Schrijver Game of Thrones lanceert eigen filmstudio

17 maart George R. R. Martin, de schrijver van de boeken achter de hitserie Game of Thrones, opent een filmstudio in zijn woonplaats Santa Fe in New Mexico. De Stagecoach Foundation wordt een non-profit-studio voor zowel gevestigd talent als jonge, opkomende filmmakers. Dat meldt het Albequerque Journal.